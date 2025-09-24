Haberler

Bolu-Mudurnu Yolunda Takla Atan Araçta Sürücü Yaralanmadan Kurtuldu

Bolu-Mudurnu Yolunda Takla Atan Araçta Sürücü Yaralanmadan Kurtuldu
Bolu-Mudurnu kara yolunda kontrolden çıkan 14 ABM 802 plakalı otomobil takla attı. Sürücü kazayı yara almadan atlattı. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

Bolu- Mudurnu kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan 14 ABM 802 plakalı otomobil yoldan çıkarak takla attı. Kazada sürücü şans eseri yara almadan kurtuldu.

Kaza, Bolu-Mudurnu kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 14 ABM 802 plakalı otomobil, yol kenarına savrularak takla attı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde sürücünün kazayı yara almadan atlattığı belirlendi. Hasar gören araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
