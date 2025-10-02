Haberler

Bolu-Mudurnu yolunda kaza: Yaşlı kadın hayatını kaybetti

Bolu-Mudurnu yolunda kaza: Yaşlı kadın hayatını kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu-Mudurnu kara yolunda meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan yaşlı kadın, tedavi altına alındığı hastanede yaşamını yitirdi. Kazada sürücü ve eşi yaralandı.

Bolu- Mudurnu kara yolunda meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan yaşlı kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, sabah saatlerinde Bolu- Mudurnu kara yolunda Yazılar köyü mevkisinde meydana geldi. Beypazarı'ndan Bolu'ya hastaneye giden Ali Ünal idaresindeki 44 BA 224 plakalı otomobil, Yazılar köyü yol ayrımında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak toprak yamaca çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle araçta bulunan sürücü Ali Ünal ve eşi Şerife Ünal yaralandı. Yaralılardan Şerife Ünal, kaldırıldığı Mudurnu Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Eşi Ali Ünal'ın ise Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Tüm gemilerle irtibat kesildi, alıkonulan aktivistler açlık grevine başladı

Tüm gemilerle irtibat kesildi, aktivistler açlık grevine başladı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAli:

Doğru hisse senetlerine yatırım yapmak her şey değil, ancak doğru bir yatırım stratejisiyle çalışmak, yatırımınızdan büyük kazanç elde etmenin en iyi yoludur. Prof. Limudia'nın yatırım sinyalleri ve platformu, bu yılın başından beri bana çok yardımcı oldu. Mevcut portföyüm 493.000 doların üzerinde. Kendisine Telegram üzerinden (mudiatrading) ulaşabilirsiniz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sumud Filosu'nda yer alan Türk vekil, İsrail'in saldırılarını anlattı

Sumud Filosu'nda yer alan Türk vekil, İsrail'in saldırılarını anlattı
Genelkurmay Başkanı'nın Özgür Özel'e açtığı dava reddedildi

Genelkurmay Başkanı'ndan Özel'e dava! Mahkeme kararını verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.