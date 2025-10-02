Bolu-Mudurnu yolunda kaza: Yaşlı kadın hayatını kaybetti

Bolu- Mudurnu kara yolunda meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan yaşlı kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, sabah saatlerinde Bolu- Mudurnu kara yolunda Yazılar köyü mevkisinde meydana geldi. Beypazarı'ndan Bolu'ya hastaneye giden Ali Ünal idaresindeki 44 BA 224 plakalı otomobil, Yazılar köyü yol ayrımında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak toprak yamaca çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle araçta bulunan sürücü Ali Ünal ve eşi Şerife Ünal yaralandı. Yaralılardan Şerife Ünal, kaldırıldığı Mudurnu Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Eşi Ali Ünal'ın ise Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi. - BOLU