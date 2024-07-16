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Bolu-Mudurnu Yolunda Kaza: Bir Ölü, Bir Yaralı

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Bolu-Mudurnu yolunda meydana gelen trafik kazasında, bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarparak yol kenarına savruldu.

Bolu- Mudurnu yolunda kontrolden çıkan otomobil, bariyerleri aşarak yol kenarına savruldu. Hurdaya dönen Tofaş marka otomobilde bulunan Hüseyin Sarıgül yaralanırken oğlu Mehmet Sarıgül (27) hayatını kaybetti.

Kaza, Bolu- Mudurnu yolunda Gövem köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mudurnu istikametinde seyreden Hüseyin Sarıgül yönetimindeki 06 NBS 21 plakalı otomobil, Gövem köyü mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıktı. Kontrolden çıkan araç, bariyerlere çarparak yol kenarına savruldu. Meydana gelen kazada Hüseyin Sarıgül ve araçta yolcu konumunda bulunan oğlu Mehmet Sarıgül (27) ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, oğlu Mehmet Sarıgül'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Sarıgül'ün cansız bedeni Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Meydana gelen kazada Tofaş marka otomobil, hurdaya döndü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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