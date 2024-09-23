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Bolu-Mudurnu Yolunda İki Farklı Trafik Kazası: 2 Yaralı

Bolu-Mudurnu Yolunda İki Farklı Trafik Kazası: 2 Yaralı
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Bolu-Mudurnu kara yolunda meydana gelen iki ayrı trafik kazasında toplamda iki kişi yaralandı. İlk kaza yağışlı havada bir pikapın kontrolden çıkarak minibüse çarpmasıyla gerçekleşirken, ikinci kaza ise kaza alanını haber vermek için duraklayan bir otomobile kamyon çarpması sonucu yaşandı.

Bolu- Mudurnu kara yolunda meydana gelen trafik kazasını haber vermek için aracını yol kenarına park eden vatandaşın otomobiline kamyon çarptı. Meydana gelen 2 farklı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bolu- Mudurnu kara yolunda Tepe Karakolu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bolu'dan Mudurnu ilçesine gitmekte olan Canan A. yönetimindeki 14 EY 626 plakalı pikap, yağışlı havada kontrolden çıkarak Mehmet H. idaresindeki 14 AAR 888 plakalı yolcu minibüsüne çarptı. Pikapta bulunan bir kişi hafif şekilde yaralandı. Bolu istikametinde 14 ABK 538 plakalı otomobili ile seyir halinde olan Halil A., kazayı görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermek için aracını yol kenarına park etti. Araçtan inen ve ambulansa haber veren Halil A.'nın otomobiline Recep Ö. yönetimindeki 14 AR 511 plakalı kamyon çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil ve kamyon su kanalına devrildi. Otomobilde bulunan Halil A.'nın eşi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kazada yaralanan 2 kişinin ayakta tedavisi yapıldı.

Aracının kaydığını ifade eden pikabın sürücüsü Canan A., "Yağmur sebebiyle aracı kaydı ve minibüse çarptım" dedi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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