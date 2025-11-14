Haberler

Bolu-Mudurnu kara yolunda zincirleme kaza: 3 yaralı

Güncelleme:
Bolu-Mudurnu kara yolunda meydana gelen zincirleme kazada 3 kişi yaralanırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bolu- Mudurnu kara yolunda 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Bolu-Mudurnu kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinan B. yönetimindeki 10 AHT 185 plakalı otomobil, Yahya B. idaresindeki 14 ADG 138 plakalı araç ve Mustafa Ç.'nin kullandığı 06 BRH 717 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise bölgede trafiğin kontrollü şekilde akmasını sağladı.

Kaza nedeniyle üç araçta da maddi hasar oluşurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
