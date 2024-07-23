Bolu-Mudurnu Kara Yolunda Jandarma Denetimleri Sıkılaştırıldı

Bolu- Mudurnu kara yolunda jandarma ekipleri denetimlerini sıkılaştırdı. Özellikle yaz aylarında çiftçilerin sıkça kullandığı yolda traktör sürücüleri reflektör konusunda uyarıldı.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Mudurnu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Bolu-Mudurnu kara yolunda denetim yaptı. Yaklaşık 2 saat süren denetimlerde onlarca araç denetlendi. Özellikle yaz aylarında çiftçilerin sıkça kullandığı güzergah üzerinde tarlasından balya taşıyan traktör sürücüleri reflektör konusunda uyarıldı. Jandarma ekipleri tarafından reflektörlerin temiz olması gerektiği vurgulandı. Ayrıca güzergah üzerinde emniyet kemeri takmayan sürücülere de cezai işlem uygulandı.

Ekiplerin denetimleri sıkılaştırarak devam ettireceği öğrenildi. - BOLU