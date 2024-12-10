Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye'nin yeni yönetimine çağrı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Suriye" çıkışı! Yeni yönetime uyarısı var

 Esad'ın silah ve füzelerini kaçıracaklardı! Türkiye'den Suriye'ye büyük operasyon

Esad'ın silahlarını kaçırıyorlardı! MİT'ten Suriye'de büyük operasyon

 Esad'la ilgili 'Türkiye' iddiasına Dışişleri'nden yalanlama

Esad'la ilgili "Türkiye" iddiası! Dışişleri'nden açıklama var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'nin bölünmesine izin vermeyiz

Erdoğan'ın sözlerinin adresi belli gibi: İzin vermeyiz

Bolu Mudurnu'da Çıkan Örtü Yangını Paniğe Neden Oldu

Bolu Mudurnu'da Çıkan Örtü Yangını Paniğe Neden Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mudurnu ilçesinde, ormanlık alanın yakınında çıkan örtü yangını kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın, köy yakınındaki vatandaşlar tarafından fark edilerek acil servise bildirildi.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çıkan örtü yangını paniğe neden oldu. Ormanlık alana yakın bir alanda çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın, Mudurnu ilçesine bağlı Dokurcun köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle ormanlık alanın yakınlarında bulunan bir alanda yangın çıktı. Yangın kısa süre içerisinde büyüdü. Köy yakınlarından yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İlk etapta orman yangını zannedilen yangının örtü yangını olduğu anlaşıldı. Bölgeye kısa sürede ulaşan ekipler yangını kontrol altına aldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

3 trilyon dolarlık altın bulundu
img

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı
img

SMO bayrağı altında Suriye devletine katılacaklarını duyurdular
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

TRT Spor canlı izle! GİRONA LİVERPOOL maçı izle! TRT Spor HD kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın izleme linki Berber Zekai kimdir? Denizbank – Zekai Berber olayı nedir? Tabii Spor nasıl izlenir? (ŞİFRESİZ) Tabii Spor ücretsiz donmadan HD yayın linki Emeklilere kaplıca bedava mı, şartları ne? VAR kayıtları ne zaman açıklanıyor 10 Aralık Salı? Sivasspor Galatasaray / Beşiktaş Fenerbahçe VAR kayıtları açıklandı mı, SON DAKİKA! Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? (10 Aralık 2024) Asgari ücret 2. toplantı ne zaman yapılacak? Asgari ücret toplantısı kaç defa yapılacak? Aşk Evlilik Boşanma final mi yapıyor, bitti mi? Aşk Evlilik Boşanma neden final yaptı? 11 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? 11 Aralık Çarşamba yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? MasterChef eleme adayları kim? 10 Aralık Salı bugün kimler potada?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.