Bolu Mengen'de Fabrika Yangını
Bolu'nun Mengen ilçesinde werzalit malzeme üreten bir fabrikada saat 13.15 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü ve olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Bolu'nun Mengen ilçesinde bir fabrikada yangın çıktı.
Edinilen bilgiye göre, saat 13.15 sıralarında Mengen'deki werzalit malzeme üreten bir fabrikada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. - BOLU
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa