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Bolu Kartalkaya'daki Yangında Hayatını Kaybeden Ailenin Cenazesi Yarın Törenle Defnedilecek

Bolu Kartalkaya'daki Yangında Hayatını Kaybeden Ailenin Cenazesi Yarın Törenle Defnedilecek
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Kartalkaya Kayak Merkezi'nde çıkan yangında hayatını kaybeden diş hekimi çift ve 2 çocuğu, yarın Bademli Camii'nden kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Yangında toplamda 66 kişi hayatını kaybetti.

Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden diş hekimi çift ve 2 çocuğunun, yarın Bademli Camii'nden kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan bir otelde saat 03.30 sıralarında çıkan yangında 66 kişinin hayatını kaybederken, 51 kişi de yaralandı.

Yangın faciasında hayatını kaybeden 4 kişilik ailenin Bursa'nın Mudanya ilçesinde yaşadığı öğrenildi. Edinilen bilgilere göre, Bursalı diş hekimi Yasemin Boncuk Tüzgiray (41) ile diş hekimi olan eşi Erhan Tüzgiray (48) ve çocukları Defne Tüzgiray (11) ve Demir Tüzgiray (8) yangında hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden aile üyelerinin cenazesi, yarın öğle namazına müteakip Bademli Camiinden kılınacak cenaze namazının ardından Bademli mezarlığına defnedilecek. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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