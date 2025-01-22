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Bolu Kartalkaya'da Yangın Faciasında 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Bolu Kartalkaya'da Yangın Faciasında 3 Kişi Hayatını Kaybetti
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Bolu'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında Yılmaz Sarıtaş ve iki çocuğu hayatını kaybetti. Aile, yangın sırasında yoğun duman nedeniyle kurtulamayıp 4. kata kadar inebildi. Yangında toplamda 76 kişi yaşamını yitirdi.

Bolu Kartalkaya'da yaşanan otel yangını faciasında hayatını kaybeden Yılmaz Sarıtaş ile çocukları Nehir ve Doruk Sarıtaş'ın yakınları, Ankara'daki evde taziyeleri kabul etti. Çocuklarını kurtarmak için çabalayan Yılmaz Sarıtaş'ın 2 çocuğu ile otelin 9. katından 4. katına kadar inebildiği ve yoğun duman nedeniyle daha fazla ilerleyemedikleri ortaya çıktı.

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 76 kişi hayatını kaybetmişti. Tatil için gittikleri Bolu'da yangına otelin 9. katında konakladıkları odada yakalanan Yılmaz Sarıtaş (51), kızı Nehir Sarıtaş (15) ve oğlu Doruk Sarıtaş (13) da hayatını kaybetmişti. Aileden geriye 13 yaşındaki Doruk Sarıtaş'ın kayak yaparken çekmiş olduğu görüntüler kalırken, Sarıtaş ailesinin Ankara'daki evinde toplanan yakınları taziyeleri kabul etti.

Yılmaz Sarıtaş'ın komşusu Fethi Cengiz, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yılmaz komşumuzdu. Çocukluğu yanımızda geçti. Aynı zamanda oğlumun da arkadaşıydı. Çiftlikleri vardı. Süt ve hayvancılık işleri yapıyorlardı. Yılmaz gayet güzel bir çocuktu, düzgün bir çocuktu, işinde gücünde bir insandı. Çok üzüldük" dedi.

Öte yandan, yangında çocuklarını kurtarmak için çabalayan Yılmaz Sarıtaş'ın 2 çocuğu ile otelin 9. katından 4. katına kadar inebildiği ancak yoğun duman nedeniyle daha fazla ilerleyemedikleri öğrenildi. Yılmaz Sarıtaş'ın 1 Şubat 2013'te Ankara'daki ABD Büyükelçiliğine düzenlenen ve 1 güvenlik görevlisinin öldüğü, 2 güvenlik görevlisinin de yaralandığı bombalı intihar saldırısı sırasında güvenlik görevlisi olarak çalıştığı da öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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