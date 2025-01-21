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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde yangın: 10 ölü, 32 yaralı

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Bolu Kartalkaya'da Yangın: 10 Ölü, 32 Yaralı

Bolu Kartalkaya'da Yangın: 10 Ölü, 32 Yaralı
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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangında 10 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı. Yangın otelin restoran kısmında başladı ve tüm binayı sardı. Olay yerinde itfaiye ve sağlık ekipleri müdahale ediyor.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 10 kişinin hayatını kaybettiği, 32 kişinin yaralandığı yangının ardından otelin içi görüntülendi.

Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan merkezdeki bir otelde saat 03.30 sıralarında yangın çıktı. Otelin restoran kısmında başlayan yangın tüm binayı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yarıyıl tatili dolayısıyla dolu olan otelde 234 kişinin konaklandığı ifade edilmişti. İlk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı. Otel kullanılamaz hale gelirken ekiplerin olay yerindeki müdahaleleri sürüyor. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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