Bolu-Karacasu yolunda inek trafiği tehlikeye düşürdü
Bolu-Karacasu kara yolunda Gölcük Tabiat Parkı'na gitmek isteyen vatandaşların gidiş güzergahında inekler trafiği tehlikeye düşürdü. Orta refüjde otlayan ineklerden biri, yolun ortasına geçti. İki şeritli yol üzerinde araçlara aldırış etmeden giden büyükbaş hayvan trafiği tehlikeye düşürdü. O anlar kameraya yansıdı.
Bolu-Karacasu kara yolunda yolun ortasından giden inek trafiği tehlikeye düşürdü. O anlar kameraya yansıdı.
Bolu-Karacasu kara yolunda Gölcük Tabiat Parkı'na gitmek isteyen vatandaşların gidiş güzergahında inekler trafiği tehlikeye düşürdü. Orta refüjde otlayan ineklerden biri, yolun ortasına geçti. İki şeritli yol üzerinde araçlara aldırış etmeden giden büyükbaş hayvan trafiği tehlikeye düşürdü. O anlar kameraya yansıdı. - BOLU