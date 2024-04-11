Bolu Jandarması Sürücüleri Uyardı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde jandarma ekipleri sürücülerin hız sınırını aşmayıp güvenli yolculuk etmesi konusunda uyarılarda bulunarak şeker ikramında bulundu.

Bayramın ikinci gününde de Türkiye'nin dört bir yanında ekipler herhangi olumsuzluk yaşanmaması adına sahada çalışmalarına devam ediyor. Bolu'nun Mudurnu ilçesinde de jandarma ekipleri, Akyazı Karayolu'nda denetim yaparak sürücüleri yolculuk esnasında dikkatli olmaları konundan uyardı. Emniyet kemeri takmaları konusunda uyarılan sürücü ve yolculara şeker ikramında bulunularak broşür dağıtıldı. Radar denetimi de yapan ekipler, sürücülerin hızdan kaçınmaları konusunda uyarıldı. - BOLU