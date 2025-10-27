Bolu Grand Kartal Otel Yangını Davasında Gözyaşlarıyla Adalet Aranıyor

Bolu'da 78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel yangını faciasına ilişkin 20'si tutuklu 32 sanığın yargılandığı davanın üçüncü celsesinde esasa ilişkin tarafların beyanları alınmaya devam ediliyor. Yangında 8 yakınını kaybeden müşteki avukatı Yüksel Gültekin, "Hayat süren leşlerin yakasını bırakmayacağız. Göz göre göre 78 canımızı yakmıştır bu katiller" dedi.

Bolu Sosyal Bilimler Lisesi Spor Salonu'nda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler, yangında hayatını kaybedenlerin yakınları ve taraf avukatları katıldı. Sabah saatlerinde başlayan duruşmada esasa ilişkin müştekilerin ve avukatlarının beyanları alınmaya devam edildi. Bazı müştekiler ve avukatlarının ardından duruşmada söz hakkı verilen müşteki avukatı Yüksel Gültekin, "Hayatınız boyunca 'hayat süren leş' olarak kalacaksınız. Hayat süren leşlerin yakasını bırakmayacağız. Gerçek adalet yerini bulsun gerekirse kıyamet kopsun. Göz göre göre 78 canımızı yakmıştır bu katiller. Hepsi 'Eksikleri nasıl kapatırız?' düşüncesinin peşine düşmüşlerdir. Biz bu mahkemeden hukuka örnek teşkil edecek bir karar bekliyoruz" dedi.

"Artık şu vicdansızların cezasını kesin"

Yangında hayatını kaybeden Ömür Kotan'ın annesi avukat Zeynep Kotan, "Ben hayatımda en kıymetli insanı kaybettim buradaki insan müsveddeleri yüzünden. Ülkenin adaletine güvenmek istiyorum. Bana bu devletin borcu var. Bu borcu sizler aracılığıyla bana ödemekle yükümlü. Bu organize kötülüğün hak ettiği cezayı almasını istiyorum. Yüreğimin bir tane daha hayal kırıklığını kaldırmaya hakkı yok. Artık şu vicdansızların cezasını kesin" diye konuştu.

"Sadece kendi canımın değil, 78 kişinin sesi olmak istiyorum"

Daha önceki duruşmalara katılmadığını belirterek söz hakkı isteyen müşteki Tufan Haluk Seyhun, "Konuşmacılar teknik ve hukuki olarak yaklaştılar. Ben ise yakınlarını kaybeden biri olarak yaşadıklarımı ifade etmek istiyorum. Sadece kendi canımın değil, 78 kişinin sesi olmak istiyorum. Müge, sadece kızımız değil, yaşama sebebimizdi. Biz tüm sevgimizi ona bağladık. Her gün onun sevgisini hisseder, onun sevgisiyle huzur bulurduk. Müge, sevgi dolu, saygılı bir evlattı. Her hafta sonu kızım, torunumla toplanıp aile günü yapardık. 21 Ocak'tan bu yana hep bekledim ama telefon çalmadı. Her gece yatağa yattığımda onlar karşımda duruyor. Annesini ve yavrusunu bir daha görmemek üzere kopardılar hayatımızdan. Torunum Alya 14 yaşındaydı. 36 çocuk, toplam 78 can, karne kutlamak için geldikleri bu otelde neden canlarını yitirdiler. Kimseye haber vermeden yılan gibi sessiz bir şekilde otelden çıktılar. Suçluların hakettikleri cezalarını alacaklarını biliyoruz" şeklinde konuştu.

"Ben kara toprağın altında çocuklarımı arıyorum"

Otel faciasında yakınlarını kaybeden Sema Şahin, "Ben çocuklarımı sömestir tatiline gönderdim. Alya ve Oya okul arkadaşıydı, hep birlikteydiler ve ölüme de birlikte gittiler. Yan yana odalarda kaldılar, ikinci akşamlarıydı. Ben otel çizelgesini, kat planını elime geçirdim. Emir Aras ve eşi karşı odalarda kalıyorlardı. Nasıl kaçtıklarını gördük, onlarınki çocuktu da bizimkiler neydi? 'Bir yangın var' demek bu kadar mı zordu? Ben kara toprağın altında çocuklarımı arıyorum. Doğum günleri yaklaştı. Büyük bir ızdırap içindeyim. Pamuk gibi prensesimi adli tıptan kapkara aldım. Benim yavrum parça parça olmuş, bakmaya kıyamadığım çocuğumu bağlamışlardı. Ben cami avlusunda bekledim ve yanık kokusu geliyordu" dedi.

Duruşmaya yarına kadar ara verildi. - BOLU