Bolu Grand Kartal Otel Yangını Davasında Gergin Anlar

Bolu'da Grand Kartal Otel yangını davasında mahkeme heyeti, güvenlik kamerası görüntüsündeki parlama nedeniyle mutfak personeli ve teknik ekipten parlamanın nedenini ve görüntüleri açıklamalarını istedi. Kürsüye çıkan sanıklar, parlamanın benmari cihazının bulunduğu alana monte edilen LED ışıklardan kaynaklandığını öne sürdü. Avukat savunması sırasında çıkan tartışma sonucu ise bazı sanık avukatları duruşmayı terk etti.

Bolu Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin ise yaralandığı yangın faciasına ilişkin davada 19'u tutuklu 32 sanığın yargılanmasına 4'üncü günde devam ediliyor. Duruşmanın 4'üncü gününde savunma için söz hakkı verilen 25'inci sanık olan otelin aşçıbaşı tutuksuz müşteki sanık Reşat Bölük konuştu. Sözleşmesi gereği 2023 ve 2024 yıllarında sezonunda 3 ay çalıştığını ifade eden Bölük, otel genel müdürünün Emir Aras, otel müdürünün ise Zeki Yılmaz olduğunu söyledi. Bölük, otel sahibi Halit Ergül'ün, yönetim kurulu üyesi Ceyda Hacıbekiroğlu'nun ise otele hafta sonları ve sömestir tatilinde geldiğini aktardı.

"Canımı zor kurtardım, yaralandım"

Bölük, yangının çıkış noktası olarak değerlendirilen "grill plate" (elektrikli ızgara) cihazının şov alanının içinde, benmari cihazlarının ise şov alanının dışında bulunduğunu ifade etti. Bölük, "Aşçı Faysal Yaver, 1 veya 1,5 ay önce işe başlamıştı. Personelle bir toplantımız olmuştu, orada ekipmanları ve teknik terimleri anlatmıştık. Ben üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Çünkü ben canımı zor kurtardım, yaralandım. Şikayetçiyim, davaya katılmak istiyorum" dedi.

Salonda gergin anlar

Mahkeme heyeti, Reşat Bölük'ün savunması sırasında izletilen güvenlik kamerası görüntüsünde aşçı Faysal Yaver'in bulunduğu anlarda oluşan parlamayla ilgili, tüm mutfak personelini ve teknik ekibi sanık kürsüsüne çağırdı. Parlamanın nedenini ve görüntüleri açıklamaları istenen sanıklar, parlamanın benmari cihazının bulunduğu alana monte edilen LED ışıklardan kaynaklandığını öne sürdü.

Öte yandan savunma yapmak üzere söz alan sanık avukatının açıklamaları, müşteki avukatı Yüksel Gültekin'in tepkisini çekti. Bu nedenle müşteki ve sanık avukatları arasında tartışma yaşandı. Tartışma sonrası bazı sanık avukatları duruşma salonunu terk etti.

"Huzuru bozarsam beni atın duruşmadan"

Heyet, çapraz sorgu sırasında duruşmaya 15 dakika ara verdi. Verilen aranın ardından başlayan duruşmada, yangında 8 yakınını kaybeden avukat Yüksel Gültekin, mahkeme heyeti ve duruşmaya katılanlardan özür dileyerek, "Huzuru bozarsam beni atın duruşmadan, başkası bozarsa onu da atın. Söz veriyorum mahkemenin suhuletle devam etmesi için gerekeni yapacağım" dedi. - BOLU