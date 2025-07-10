Bolu Grand Kartal Otel Yangını Davasında 4. Gün Yargılama Devam Ediyor

Bolu Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin ise yaralandığı yangın faciasına ilişkin görülen davada 19'u tutuklu 32 sanık, 4'üncü günde de yargılanmaya devam ediyor.

Türkiye'yi derinden sarsan Grand Kartal Otel yangınının üzerinden aylar geçmesine rağmen acılar tazeliğini koruyor. Bolu'nun gözde kayak merkezlerinden Kartalkaya'da, 21 Ocak tarihinde yaşanan yangında 78 kişi hayatını kaybetmiş, 133 kişi ise yaralanmıştı. Facianın ardından açılan davada, 19'u tutuklu toplam 32 sanık pazartesi günü ilk kez hakim karşısına çıktı. Yoğun katılımın gerçekleştiği duruşma için Bolu Adliyesi'nin yetersizliği sebebiyle günler öncesinden Bolu Sosyal Bilimler Lisesi Spor Salonu hazırlanmıştı. Dört tarafının bariyerlerle kapatıldığı spor salonuna, davanın 4'üncü gününde de katılımcılar geniş güvenlik önlemleri ile alındı. Sanıkların salona alınmasının ardından duruşmanın 4'üncü günü başladı.

Öte yandan, duruşmanın ilk 3 gününde toplam 24 sanığın savunması alınmıştı. - BOLU