Bolu Grand Kartal Otel Yangını Davası Başladı

Bolu Grand Kartal Otel'de 78 kişi yaşamını yitirdiği, 133 kişinin ise yaralandığı yangın faciasına ilişkin 32 sanığın yargılanacağı davanın duruşması başladı.

Türkiye'yi derinden sarsan Grand Kartal Otel yangınının üzerinden aylar geçmesine rağmen acılar tazeliğini koruyor. Bolu'nun gözde kayak merkezlerinden Kartalkaya'da 21 Ocak tarihinde yaşanan yangında 78 kişi yaşamını yitirmiş, 133 kişi ise yaralanmıştı. Facianın ardından açılan davada, 19'u tutuklu toplam 32 sanık bugün ilk kez mahkeme karşısına çıkacak.

Yoğun katılımın gerçekleştiği duruşma için Bolu Adliyesi'nin yetersizliği sebebiyle günler öncesinden Bolu Sosyal Bilimler Lisesi Spor Salonu hazırlanmıştı. Dört tarafının bariyerlerle kapatıldığı spor salonuna, katılımcılar geniş güvenlik önlemleri ile alındı. Sanıkların salona alınmasının ardından duruşma başladı.

Yangında oğlu Yılmaz ile torunları Doruk ve Nehir'i kaybeden kadın, sanıkları görünce fenalık geçirdi. Acılı anneye sağlık ekipleri müdahale etti. - BOLU