Bolu Grand Kartal Otel Yangın Davası Devam Ediyor

Bolu'da Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı yangın faciasıyla ilgili davaya devam edildi.

Bolu Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı yangın faciasının ilk duruşması devam ediyor. 19'u tutuklu 32 sanığın yargılandığı davanın 8'inci gününde müşteki ve tanık beyanları verildi. Saat 09.45'te 9'uncu günün duruşması tanıkların ifadeleriyle başladı.

"Dışarı çıkmadan önce tam ciddiyetin farkında değildik"

Duruşmaya Fethiye'den (SEGBİS) ile katılan otelde resepsiyon personeli olarak çalışan tanık Buğra Özbeyli, "Yangın günü 2. katta kalıyordum. Bir mutfak personelinin 'Ağabey kaçın' diye bağırdığını duydum. Yangından öyle haberim oldu. 1. katta bulunan kayak odasından dışarı çıktı. Çıktıktan sonra restoran katının yandığını, çok ciddi bir şey olduğunu anladık. Dışarı çıkmadan önce tam ciddiyetin farkında değildik. Yangın esnasında alarm sesi duymadım. Personele yangınla ilgili eğitim verilmedi, tatbikat yapılmadı. Yangın tüpü bir önceki yılda restoranda olduğunu hatırlıyorum. Ama sayısının yetersiz olduğundan eminim. Odalarda sigara içildiğini biliyorum. Sigara içilsin diye yangın dedektörü devreye girmiyordu. Yangın alarm sistemi yoktu. Olsaydı muhtemelen basılırdı diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Bunları öğrenince otelin kapanacağını düşündüm"

Denetimlerde çıkan eksikliklerden dolayın otelin kapanacağını düşünen Özbeyli, "16 ya da 19 Aralık'ta annemle görüşmüştüm, 'Denetim iyi geçmedi galiba erken döneceğim' diye söylemiştim. Eksiklikleri ben öğrendim. Bunları öğrenince otelin kapanacağını düşündüm. Bunu servis personeli bilmiyordur. Ama benim ekip arkadaşlarım ile yönetim biriminin bildiğini düşünüyorum. Eksiklikleri herkes biliyordu. Zeki Yılmaz değil herkes biliyordu. Ben bile biliyorsam herkes biliyordur" diye konuştu.

"Dumanlardan dolayı çıkamadık"

Grand Kartal A.Ş.'de ilk sezonu olduğunu söyleyen resepsiyon personeli tanık Derya Yüce, "Saat 23.30 gibi uyumaya gittim. Uyuyamadım, uyku tutmadı. Önce resepsiyon bölümünde mesai arkadaşlarımla oturdum. Saat 02.00 sıralarında 2.kata indik. Orada da saat 03.10 sıralarında yukarıdan bağırma sesleri duyduk. Sonra üst kata çıkmaya çalıştık. Dumanlardan dolayı çıkamadık. Sonrasında ise kayak odası kapısından dışarıya çıktık. 4.kat alev alev yanıyordu" dedi.

Duruşmada tanık ifadeleri alınmaya devam ediliyor. - BOLU