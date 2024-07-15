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Bolu Göynük'te Ormanlık Alanda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

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Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını, hızlı müdahale ile ağaçlara sıçramadan söndürüldü. Yangın, Değirmenözü köyünde meydana geldi ve ekipler tarafından kontrol altına alındı.

Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını paniğe neden oldu. Ekipler tarafından hızla müdahale edilen yangın, ağaçlara sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Göynük ilçesinin Değirmenözü köyünde meydana geldi. Ormanlık alanda henüz bilinmeyen sebepten ötürü örtü yangını çıktı. Kuru zeminde hızla yayılan yangın, vatandaşlar tarafından fark edildi. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Bolu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı personel ve arazöz sevk edildi. Olay yerine kısa süre ulaşan ekipler, ormanlık alan içerisinde ilerleyen örtü yangınını söndürdü. Ekiplerin bölgeye soğutma çalışması devam ediyor. Kısa sürede söndürülen yangın, muhtemel bir facianın önünde geçti. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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