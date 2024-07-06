Bolu-Gölcük yolunda kaza: Sürücü yaralandı

Bolu- Gölcük Tabiat Parkı yolunda virajı alamayan bir otomobil bariyerlere çarptı. Meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Bolu-Gölcük yolunda Karacasu Beldesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezi istikametinde seyreden Selim H. yönetimindeki 14 ET 260 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil yol kenarında bulunan bariyere çarptı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Selim H. Hafif yaralandı. Çevrede bulunan vatandaş tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçtan hafif yaralı olarak çıkarılan Selim H. sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Selim H.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri tarafından kazanın bulunduğu bölgede trafik kontrollü bir şekilde sağlandı.

Kazaya karışan otomobilde maddi hasar oluştu. - BOLU