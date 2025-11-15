Haberler

Bolu Geçişinde Tatil Dönüşü Trafik Denetimleri Artırıldı

Güncelleme:
Bolu geçişinde D-100 kara yolunda ara tatil dönüşüyle artan araç trafiği nedeniyle Denetleme ekipleri kural ihlalleri için radar ve teknolojik sistemlerle denetim yapıyor.

Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından biri olan Bolu geçişinde ara tatili bitirip yola çıkan sürücüler, D-100'de radar ve teknolojik sistemlerle denetlendi. Kural ihlali yapan sürücülere ceza yağdı.

10-14 Kasım tarihleri arasında yapılan 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilinin ardından, tatilini ailesiyle birlikte memleketlerinde veya farklı şehirlerde geçiren vatandaşlar dönüş yolculuğuna başladı. Cumartesi günü itibariyle hareketlilik artarken, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri D-100 kara yolunun Bolu geçişinde denetimleri sıklaştırdı.

Gerede - Yeniçağa - Merkez'in D-100 güzergahında dönüş yoğunluğunu karşılayan ekipler, radar cihazları ve teknolojik denetleme sistemleriyle hız, takip mesafesi ve genel trafik kurallarına yönelik kontroller yapıyor. Uygulamalar kapsamında durdurulan araçlarda sürücülerin belgeleri incelenirken, kural ihlali yapanlara cezai işlem uygulanıyor. Dönüş yoğunluğunun pazar günü akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
