Bolu'dan Kahramanmaraş'a giden yardım tırı alev aldı

BOLU (İHA) – Deprem bölgesine giden tır Anadolu Otoyolu Bolu geçişinde alev aldı. İçerisi yardım malzemesi yüklü dorsede çıkan yangını fark eden sürücüler, yangını söndürebilmek için seferber oldu. O anlar saniye saniye kaydedildi.

Yangın, gece saat 02.30 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Dörtdivan mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametinden deprem bölgesi Kahramanmaraş'a giden Alparslan Güzel idaresindeki 34 FJS 217 plakalı içerisinde yardım malzemelerinin bulunduğu tırın dorsesinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Araçtan çıkan dumanları fark eden sürücü Alparslan Güzel, tırı emniyet şeridine çekerek dorse ile kupanın bağlantı noktasını birbirinden ayırdı. Yangın, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İtfaiye ekipleri olay yerine gelene kadar diğer sürücüler yanan dorsenin içerisindeki yardım malzemelerini dışarıya çıkarmak için seferber oldu. Sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yanan tıra müdahale ederken otoyolda kilometrelerce araç kuyrukları oluştu. Alevlere teslim olan tır itfaiye ekibi tarafından söndürüldü.

Yangında tırın dorsesinde büyük hasar oluşurken, birçok malzeme ise duyarlı vatandaşlar sayesinde kurtarılabildi. - BOLU