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Bolu'daki Yangında Grand Kartal Oteli Ağır Hasar Aldı

Bolu'daki Yangında Grand Kartal Oteli Ağır Hasar Aldı
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Bolu Kartalkaya'da çıkan yangında kullanılamaz hale gelen Grand Kartal Otel binası için hazırlanan ön hasar tespit raporu tamamlandı. Raporda binanın 'ağır hasarlı' olduğu belirtildi. Kesin rapor ve güvenlik önlemleri devam ediyor.

Bolu Kartalkaya'da çıkan yangında kullanılamaz hale gelen otel binası için hazırlanan ön hasar tespit raporu tamamlandı. Raporda binanın "ağır hasarlı" olduğu bilgisine yer verildi.

Bolu'da çıkan yangında kullanılamaz hale gelen Grand Kartal Otel binası için hazırlanan ön hasar tespit raporu tamamlandı. Raporda binanın "ağır hasarlı" olduğu bilgisine yer verildi. Ekiplerin yürüttüğü detaylı hasar tespit çalışmaları sonucunda kesin rapor hazırlanacak. Bu rapor doğrultusunda otel binasında güçlendirme çalışması yapılması ya da binanın tamamen yıkılmasına karar verilecek.

Öte yandan, yangın sonrası jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Otele güvenlik şeridi çekilirken, bina geçici olarak mühürlendi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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