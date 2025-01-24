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Bolu'daki Yangın Faciasında 9 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Bolu'daki Yangın Faciasında 9 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
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Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan yangınla ilgili gözaltına alınan 14 şüpheliden 9'u jandarmadaki işlemlerinin ardından Bolu Adliyesine sevk edildi.

Bolu Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'deki yangına ilişkin gözaltına alınan 14 şüpheliden 9'u Bolu Adliyesine sevk edildi.

Grand Kartal Otel'de yaşanan ve 78 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan yangın faciasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli sayısı 14'e yükseldi. Bu şüphelilerinin 9'unun jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Aralarında işletme sahibi Halit Ergül'ün de bulunduğu 9 kişi Bolu Adliyesine getirildi. Şahıslar, adliyenin arka kısmında bulunan otoparktan ifadeleri alınmak üzere savcılığa götürüldü. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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