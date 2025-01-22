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Bolu'daki Yangın Faciası Sonrası Ekiplerin Çalışmaları Devam Ediyor

Bolu'daki Yangın Faciası Sonrası Ekiplerin Çalışmaları Devam Ediyor
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Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangın faciası sonrası, arama ve tarama çalışmaları devam ediyor. Ekipler, çalışmaları kolaylaştırmak için otel önündeki araçları kaldırıyor.

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de konaklayan vatandaşların araçları, ekiplerin çalışmalarını kolaylaştırmak için otel önünden kaldırılıyor.

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde dün 76 kişinin hayatını kaybettiği, 51 kişinin de yaralandığı yangın faciasının yaşandığı 12 katlı Grand Kartal Otel'de, AFAD ekipleri tarafından arama ve tarama çalışması bugün yeniden başlatıldı. Ekipler otelin içinde çalışmalarını sürdürürken, misafirlerin araçları da otelin önünden kaldırılıyor. Çalışmaların daha rahat yapılabilmesi için kaldırılan araçlar, otele yakın bir alana taşınıyor. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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