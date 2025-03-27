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Bolu'daki Otel Yangınında 6 Şüpheli Daha Tutuklandı

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bolu Kartalkaya'daki otel yangınıyla ilgili 6 şüphelinin daha tutuklandığını açıkladı. 21 Ocak 2025'te meydana gelen yangında 78 kişi hayatını kaybetmişti. Soruşturma sürüyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bolu Kartalkaya'daki otel yangınıyla ilgili 6 şüpheli hakkında daha tutuklama kararı verildiğini bildirdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Bolu Kartalkaya'da 21 Ocak 2025 tarihinde meydana gelen ve 78 vatandaşımızın hayatını kaybettiği otel yangınıyla ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma kapsamında, İstanbul Teknik Üniversitesinden akademisyenlerden oluşan uzman bilirkişi heyetinin hazırladığı rapor Cumhuriyet Başsavcılığına sunulmuştur. Bilirkişi raporunda yangın faciasında kusuru bulunduğu tespit edilen 6 şüpheli hakkında daha tutuklama kararı verilmiştir. Halihazırda soruşturma kapsamında 20 şüpheli tutuklu olup, adli soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir."

Bakan Tunç, faciada hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet diledi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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