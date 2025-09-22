Bolu'daki Otel Yangını Davasında İkinci Duruşma Başladı

Bolu'nun Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı otel yangınına ilişkin davanın ikinci duruşmasında, sanıkların savunmalarının alınmasına başlandı.

Geniş güvenlik önlemleri altında, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda görülen duruşmaya, 19'u tutuklu 32 sanık, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

"Ben sadece denetime iştirak ettim ve bu yüzden 8 aydır tutukluyum"

Sanıklardan elektrik teknisyeni Bayram Ütkü, suçlamalarını kabul etmediğini ifade ederek, beraatını talep etti.

Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal da, İl Özel İdaresinin denetleme sorumluluğu olmadığını belirterek, "Otelin işlemlerinde hiçbir imzam bile yoktur. Denetim yapma yetkim yok, yapılan denetimlerde de bulunmadım" dedi.

Grand Kartal Otel Muhasebe Müdürü Cemal Özer de savunmasında, "Ben itfaiye ile sadece dentime iştirak ettim ve bu yüzden 8 aydır tutukluyum" şeklinde konuştu.

"Depremden sonra nasıl binaların sağlamlığı kontrol ediliyorsa bizde de yangından sonra kontrol yapıldı"

Otel sahibi Halit Ergül'ün yönetim kurulu üyesi kızı Ceyda Hacıbekiroğlu ise daha önceki beyanlarını tekrar ettiğini dile getirdi. Hacıbekiroğlu, "Babam bize 'ben ölürsem ne yaparsınız' derdi. Ben de tutuklanınca öyle düşündüm. Avukat Ferit Atalay ile görüştüm, 'ne yapılması gerekiyorsa yapalım' dedim. Depremden sonra nasıl binaların sağlamlığı kontrol ediliyorsa bizde de yangından sonra kontrol yapıldı. 'Diğer otelle ilgili yapılması ne gerekiyorsa yapalım' dedik. Olaydan sonra birçok otelin kapatıldığını duyduk" ifadelerini kullandı.

"Benim otelde yetkim ve sorumluluğum yoktur"

Bilirkişi raporunda yer alan WhatsApp grubuna ilişkin ise Hacıbekiroğlu, "Gazelle Otel için WhatsApp grubu oluşturuldu, babam olmadığı için ben de orada bulundum. Onun dışında benim otelde yetkim ve sorumluluğum yoktur" dedi.

Ceyda Hacıbekiroğlu'nun savunması sırasında müştekiler de tepki gösterdi.

Savunmaların ardından 15 dakika ara verildi.