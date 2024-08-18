Bolu'daki orman yangını kontrol altına alındı

Bolu'daki orman yangını 72 saatin ardından kontrol altına alındı

BOLU - Bolu'nun Göynük ilçesinde 4 gündür devam eden orman yangını 72 saatin ardından kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Bekirfakılar köyündeki ormanlık alanda 15 Ağustos Perşembe günü saat 12.30 sıralarında çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Yangın sebebiyle Yeniköy, Çaylak, Bekirfakılar ve Umurlar köylerinde bulunan 490 kişi tedbir amacıyla tahliye edilerek akrabalarının yanına yerleştirildi. 4 gündür 12 farklı noktada devam eden yangın sayısı 3'e indirildi. Yangınların çıkış nedeniyle ilgili gözaltına alınan 4 şahıstan 2'si tutuklandı. Gece boyu karadan müdahale edilen orman yangınına günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahale edilmeye yeniden başlandı. İlçedeki ekiplerin dik yamaçlardaki 72 saatlik zorlu mesaisi neticesinde yangın kontrol altına alındı.