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Bolu'daki orman yangını böyle görüntülendi

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Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangını karadan müdahaleyle kısmen kontrol altına alındı. Ekiplerin söndürme ve soğutma çalışmalarının sürdüğü yangın, dron ile böyle görüntülendi.

Bolu'nun Göynük ilçesinde başlayan orman yangını kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Göynük ilçesi Karaardıç köyü yakınlarında başlamıştı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan orman yangını için Nallıhan, Göynük ve Mudurnu ilçelerinden bölgeye çok sayıda itfaiye ve arazöz ekibi sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi neticesinde yangının etrafı çevrildi. Yaklaşık 3 saatlik mücadelenin sonucunda alevler kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışması devam ediyor. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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