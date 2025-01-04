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Bolu'daki Orman Ürünleri Fabrikasında Baca Yangını Kontrol Altına Alındı

Bolu'daki Orman Ürünleri Fabrikasında Baca Yangını Kontrol Altına Alındı
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Bolu'da bir orman ürünleri fabrikasında çıkan baca yangını, itfaiye ekiplerinin erken müdahalesi sayesinde kontrol altına alındı. Yangın, çatının bir kısmının yanmasına sebep oldu ancak büyük bir faciaya yol açmadan söndürüldü.

Bolu'da orman ürünleri fabrikasının bir bölümünde çıkan baca yangını erken müdahaleyle söndürüldü.

Yangın, Seyit Mahallesi Mudurnu Caddesi üzerinde faaliyet gösteren orman ürünleri fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikanın bir bölümünde baca yangını çıktı. Bacanın aşırı ısınması sonucunda çatının bir bölümü yanmaya başladı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, erken müdahale sayesinde muhtemel facianın önüne geçildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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