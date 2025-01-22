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Bolu'daki Grand Kartal Otel Yangınında Son Arama Çalışması Başladı

Bolu'daki Grand Kartal Otel Yangınında Son Arama Çalışması Başladı
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Bolu'da çıkan yangında 76 kişi hayatını kaybetti. Grand Kartal Otel'de yapılan son arama çalışmaları için AFAD ekipleri bugün yeniden sahada. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yangınla ilgili 9 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Bolu'da 76 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel'de bugün son kez arama çalışması yapılacak.

Dün sabaha karşı saat 03.30 sıralarında kent merkezine 45 kilometre uzaklıktaki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yangın çıktı. Grand Kartal Otel'de çıkan yangın oteli adeta küle çevirdi. Yangın sebebiyle 76 kişi hayatını kaybetti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yangınla ilgili 9 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte AFAD ekipleri bölgede hazırlıklara başladı. AFAD ve beraberindeki uzman ekipler, bugün son kez yanan otelde arama çalışması yapacak. Ayrıca Bakan Yerlikaya, hayatını kaybeden 76 kişiden 45'inin cenazelerini yakınlarına teslim ettiklerini dile getirmişti. Bugün Adli Tıp Kurumu'ndaki uzman ekiplerin incelemesi sonrasında cenazeleri tespit edilemeyen vatandaşlar için çalışma yapılacak. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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