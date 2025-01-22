Üye Girişi
Haberler
Otel yangınına ilişkin soruşturmada Bolu Belediye Başkan Yardımcısı ve İtfaiye Müdür Vekili gözaltına alındı

Otel yangınına ilişkin soruşturma belediye ve itfaiyeye sıçradı
Yangın felaketinde hayatını kaybedenlere veda! Erdoğan 'Dostum' dediği ismi yalnız bırakmadı

"Dostum" dediği ismi en acı gününde yalnız bırakmadı
Kartalkaya'daki 5 otelden yalnızca Grand Kartal'ın yangın merdivenleri içerdeymiş

Bölgedeki tek örnek! Grand Kartal'da 76 kişiyi ölüme götüren fark
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gültekin ailesinin cenazesinde gözyaşlarını tutamadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gözyaşları!

Bolu'daki Grand Kartal Otel Yangını: 76 Kişi Hayatını Kaybetti

Bolu'daki Grand Kartal Otel Yangını: 76 Kişi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da 76 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel'de yangın sonrası arama kurtarma ve kriminal inceleme çalışmaları devam ediyor. Jandarma ekipleri, değerli eşyaların tespit edilmesi için detaylı bir arama başlattı. Yangına ilişkin soruşturma kapsamında 9 kişi gözaltına alındı.

Bolu'da 76 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel'de, AFAD ve arama kurtarma ekiplerinin kriminal incelemeleri tamamlanırken, jandarma ekipleri yangından geriye kalan değerli eşyaların tespit edilmesi için otelde detaylı bir arama çalışması başlattı.

Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki 12 katlı Grand Kartal Otel'de, dün sabaha karşı saat 03.30 sıralarında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangını söndürmek için Bolu, Düzce, Kocaeli, Sakarya, Karabük, Zonguldak, Bartın ve Ankara'dan sevk edilen çok sayıda ekip alevlere müdahale etti. Yangın, yaklaşık 10 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Otelin küle döndüğü yangında, 76 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 51 kişi yaralandı. Yangına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında ise 9 kişi gözaltına alındı.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte AFAD ekipleri bölgede hazırlıklara başladı. AFAD ve beraberindeki uzman ekipler, bugün son kez yanan otelde kriminal arama çalışması yürüttü. Yangınla ilgili görevlendirilen cumhuriyet savcılarının beraberinde AFAD ve arama kurtarma ekipleri tek tek odaları inceledi. Otel içerisinde çalışmalarını tamamlayan uzman ekiple, binayı jandarma ekiplerine teslim etti. Kartalkaya Jandarma Komutanlığı koordinesinde jandarma personeli, otel içerisinde bulunan ziynet eşyaların tespitine yönelik çalışma başlattı.

Jandarma ekiplerinin otel içindeki çalışmaları sürüyor. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Bölgedeki tek örnek! Grand Kartal'da 76 kişiyi ölüme götüren fark
img

DEM Parti heyetinin ikinci İmralı görüşmesi sona erdi
img

Maaşı dudak uçuklatıyor! Yeni takımı belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul Çamlıca'da korkutan yangın: Ekipler müdahale ediyor

İstanbul'da korkutan yangın! Ekiplerin müdahalesi sürüyor
DEM Parti heyetinin Abdullah Öcalan ile İmralı'daki ikinci görüşmesi sona erdi

DEM Parti heyetinin ikinci İmralı görüşmesi sona erdi
Serenay Sarıkaya'nın yangın faciası paylaşımı tepki çekti

Serenay Sarıkaya'nın yangın faciası paylaşımı tepki çekti
Ekonomiyi derinden etkileyecek karara saatler kaldı

Ekonomiyi derinden etkileyecek karara saatler kaldı
Berfu Yenenler'in acı kaybı: Aklımı kaçırmak üzereyim

Berfu Yenenler'in yangındaki acı kaybı
Zuhal Topal, yangında hayatını kaybeden yakınlarının acısıyla yıkıldı

Yakınları yangında hayata veda etti

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.