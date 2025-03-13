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Bolu'daki Fabrika Yangını Kontrol Altına Alındı

Bolu'daki Fabrika Yangını Kontrol Altına Alındı
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Mengen ilçesindeki werzalit malzeme üreten fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ederken, dumandan etkilenen vatandaşlar ambulanslarda oksijen tedavisi görüyor.

Bolu'nun Mengen ilçesindeki fabrika yangını kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, saat 13.15 sıralarında Mengen'deki werzalit malzeme üreten bir fabrikada kaynak yapıldığı esnada yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Uzun uğraşlarla kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürerken dumandan etkilenen vatandaşlar ambulanslarda oksijen tedavisi gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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