Bolu Dağı tüneli içinde 18 araç birbirine girdi - Haberler

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Bolu Dağı tüneli içinde 18 araç birbirine girdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bolu Dağı tüneli içinde 18 araç birbirine girdi

TEM Otoyolu Bolu Dağı tünel içinde İstanbul istikametinde kaza meydana geldi.

İSTANBUL (İHA) - TEM Otoyolu Bolu Dağı tünel içinde İstanbul istikametinde kaza meydana geldi. Tır, otobüs, ve otomobil olmak üzere 18 araç birbirine girdi. Çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.

Kaza, TEM Otoyolu Bolu Dağı tüneli İstanbul istikametinde meydana geldi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çok sayıda araç, kazaya karışırken, yaralıların olduğu öğrenildi. İtfaiye ekipleri sıkışan yaralıları çıkarmak için çalışma başlattı. İstanbul istikameti, trafiğe kapatıldı. - BOLU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Toros Dağları, İstanbul, Tragger, Bolu, 3. Sayfa, Haberler

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