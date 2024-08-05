Üye Girişi
Haberler

Bolu Dağı Tüneli'ndeki Çalışmalar Nedeniyle Araç Yoğunluğu Arttı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu Dağı Tüneli'ndeki çalışmalar sebebiyle D-100 kara yoluna yönlendirilen araçların sayısı 4 kat arttı. Bolu Valisi, sürücülerin alternatif yolları kullanmasını istedi.

Çalışmalar sebebiyle ulaşıma kapatılan Bolu Dağı Tüneli'nden D-100 kara yoluna yönlendirilen araçların 4 kat arttığını ifade eden Bolu Valisi Erkan Kılıç, her pazar yolun yoğun olmasını beklediklerini ve sürücülerin alternatif yolları kullanmasını istedi.

Heyelan riski sebebiyle TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli geçişinde tünel tüpünün 67 metre uzatılması çalışmaları nedeniyle sürücüler D-100 kara yoluna yönlendiriliyor. İstanbul istikametine gitmek isteyen sürücüler, D-100 kara yolunda zaman zaman yoğunluk oluşturuyor. Pazar günü saat 16.00'dan gece saat 03.00'e kadar Bolu geçişinde uzun araç kuyrukları oluştu. Tünel kapanmadan önce D-100 kara yolunu kullanan araçların sayısı 10 bin civarındayken, pazar günü bu sayı 4 kat artarak 46 bin 507 oldu.

Büyük araçlar pazar günü Bolu'dan geçemeyebilir

Bolu Valisi Erkan Kılıç, İl Jandarma Komutanı Mehmet Avcı, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Recep Peker Eryılmaz, Karayolları 41. Şube Şefi Cengiz Topel Metindoğan, Bolu Dağı Tüneli Kontrol Merkezi Bakım İşletmesi Şefi Murtaza Beşiroğlu, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdür vekili Başkomiser Ali Yılmaz ve Trafik Tescil Denetleme Şube Müdür Vekili Başkomiser Atilla Erdem konuyla ilgili toplantı gerçekleştirdi. Yapılan toplantıda sürücülerin kullanabileceği alternatif yollar ele alındı. Ayrıca Karabük-Çankırı-Ankara illerinden yoğunluğun olduğu pazar günlerinde İstanbul istikametine büyük araçların geçişine izin verilmemesi konusunda çalışmalar yapılacak.

Vali Kılıç, sürücülerin sabırlı olmasını istedi

Sürücülerin yoğunluktan etkilenmemesi için alternatif yolları da kullanabileceklerini belirten Vali Erkan Kılıç, "İstanbul istikameti kapatmayla beraber 3 şerit olan İstanbul yolu istikameti Abant Kavşağı'ndan itibaren D-100'e verildi. D-100'de bildiğiniz üzere 2 şeridimiz var. Toplam İstanbul istikametinde ve otoyol 5 şeritten 2 şeride düşmüş oluyor. Bundan kaynaklanan trafik yoğunluğu gerçekleşmiş oldu. Bu yoğunluk da vatandaşlarımızın pazartesi günü başlayacaklarından dolayı trafik yoğunluğu pazar gününe tabii denk geldi. Bu yoğunluktan dolayı da otoyolda 8 kilometrelik bir kuyruk oluştu. Bu kuyruğun da sıfırlanması gece saat 03.00'ü buldu. Yani dün saat 16.00'dan bugün 03.00'e kadarki yoğunluğu hep beraber yaşadık. Bu süre zarfında kara yolları ve bizim jandarma emniyet görevlilerimiz sahadaydı. Bu yoğunluğu azaltma anlamında çok gayret içerisinde oldular. Bu süre içerisinde de yoğunluğu bekliyoruz. Özellikle pazar günü sürücülerimizin bundan az etkilenmesi anlamında özellikle alternatif 2 tane yolumuz var. Beypazarı-Nallıhan-Mudurnu-Akyazı-Adapazarı yoluyla yine alternatif olarak Ankara-Eskişehir-Bilecik-Adapazarı üzerinden İstanbul'a sürücülerimiz ulaşabilir. Özellikle otomobil kullanıcılarının bu yolları tercih edebilir. Bunun yanında pazar günü yollarımızdaki tır yoğunluğunu azaltma anlamında Ankara Karabük, Çankırı illerinde illerinden İstanbul'a gidecek olan tır sahiplerinin de saat 00.00'dan sonra trafiğe çıkmaları noktasında bununla ilgili de çalışma yürüteceğiz. Bu yoğunluğu bizler bekliyorduk, beklediğimiz gibi de oldu. Özellikle pazar günleri için vatandaşlarımızdan, sürücülerimizden bu 50 günlük süre içerisinde bize yardımcı olmaları, biraz daha sabırlı olmalarını bekliyoruz" dedi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

bolu Ulaşım Trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

Küme düşürülmesi bile gündemde! Süper Lig'in yeni takımı Eyüpspor'u FIFA'ya şikayet ettiler

Küme düşürülmesi bile gündemde! Süper Lig'in yeni takımı Eyüpspor'u FIFA'ya şikayet ettiler

 En zengin futbolcular arasında! Martin Braithwaite, yönetim şeklini beğenmediği eski kulübünü satın alacak

En zengin futbolcular arasında! Martin Braithwaite, yönetim şeklini beğenmediği eski kulübünü satın alacak

 İsrail'den çirkin provokasyon! Türk Büyükelçiliğinin üzerinde İsrail bayrağı açtılar

İsrail'den çirkin provokasyon! Türk Büyükelçiliğinin üzerinde İsrail bayrağı açtılar

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
Milli boksör Hatice Akbaş, Paris Olimpiyat Oyunları'nda finale kaldı

Milli boksör Hatice Akbaş, Paris Olimpiyat Oyunları'nda finale kaldı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title