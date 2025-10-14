Haberler

Bolu Dağı Tüneli'nde Yoğun Trafik: Onarım Çalışmaları Sürüyor
TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli'nde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 31 Ekim'e kadar hafta içi her gün 10.00-15.00 saatleri arasında İstanbul istikametinin trafiğe kapatılması sürücü yoğunluğuna yol açtı. Trafik havadan görüntülendi.

TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli geçişinde, 31 Ekim'e kadar hafta içi her gün yapılan çalışmalar nedeniyle sürücüle kara yolunda yoğunluk oluşturuyor. Oluşan yoğunluk havadan görüntülendi.

TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli geçişinde yürütülen bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle, 31 Ekim'e kadar hafta içi her gün 10.00 ile 15.00 saatleri arasında İstanbul istikametinin trafiğe kapatılması sürücü yoğunluğuna neden oldu. Sürücülerin D-100 kara yoluna yönlendirilmesiyle birlikte özellikle Abant Kavşağı ve Bolu Dağı rampalarında araç yoğunluğu yaşandı. Trafik havadan görüntülendi. - BOLU

