Bolu Dağı Tüneli'nde yanan otomobil kullanılamaz hale geldi - Haberler

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Bolu Dağı Tüneli'nde yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bolu Dağı Tüneli'nde yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

Bolu Dağı Tüneli içerisinde seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Bolu Dağı Tüneli içerisinde seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangın, TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli Ankara yönünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sami Başar idaresindeki 54 FY 174 plakalı otomobil Bolu Dağı Tüneli içerisinde seyir halindeyken ön kısmında yangın çıktı. Araçtan dumanlar yükseldiğini farkeden sürücü Başar, araçtan inerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Yangında Başar'a ait otomobil kullanılamaz hale geldi. - BOLU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Toros Dağları Otomobil Yangın Bolu 3. Sayfa Haberler

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