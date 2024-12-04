Üye Girişi
Haberler
Antalya'da 4.6 büyüklüğünde deprem

Antalya'da deprem! Şiddetli sarsıntı çevre illerde de hissedildi

 Halep'te büyük kriz! Sorun çözülmezse kaybedilmesi an meselesi

Halep'te büyük kriz! Sorun çözülmezse kaybedilmesi an meselesi

 Rusya'dan Suriye'deki gelişmelerle ilgili yeni açıklama: Türkiye ile yakın temastayız

Rusya'dan sınırımızı kan gölüne çeviren savaşla ilgili yeni açıklama
Sıkıyönetim ilanı Güney Kore'yi karıştırdı! Başkan Yoon'un yardımcıları istifa etti, sokaklar yangın yeri

Üst düzey isimlerin hepsi istifa etti, atılan sloganlar sokakları inletti

Bolu Dağı Tüneli'nde Tır Devriği: İnşaat Malzemeleri Yola Saçıldı

Bolu Dağı Tüneli'nde Tır Devriği: İnşaat Malzemeleri Yola Saçıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli çıkışında kontrolden çıkan tır devrildi. Dorsesindeki inşaat malzemeleri yola saçıldı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü yara almadan kurtuldu.

TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli çıkışında kontrolden çıkan tırın devrilmesi sonucu dorsedeki inşaat malzemeleri yola saçıldı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul yönüne seyreden F.U. yönetimindeki 31 PB 244 plakalı tır, tünel çıkışında kontrolden çıkarak devrildi. Otoyolda yan yatan tırın dorsesindeki çeşitli inşaat malzemeleri yola saçıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, tek şeritten kontrollü sağlanan trafik aracın vinç yardımıyla kaldırılmasıyla tekrar normale döndü. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Kadın polisten iş adamına akılalmaz tuzak
img

102 yıl sonra ortaya çıkan harita Orta Doğu'yu karıştıracak
img

Yaptığı rezilliği kayda alıp "İyi bozarım" notuyla paylaştı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

A SPOR CANLI İZLE! ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI maçları HD, şifresiz, donmadan izleme linki Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? Roblox erişim engelinde son durum! ANTALYA'DA DEPREM! Deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem raporları! SON DAKİKA: Deprem mi oldu? Deprem nerede oldu, büyüklüğü kaç? Dünya Madenciler Günü Kutlaması 4 ARALIK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? ASGARİ ÜCRET ZAMMI! Asgari ücret 2025 ne kadar olacak? Asgari ücret zammı netleşti mi? Asgari ücret toplantısı ne zaman? 4 Aralık Dünya Madenciler Günü mesajları! Dünya Madenciler Günü sözleri neler? Kayseri hava durumu 4 Aralık | Bugün Kayseri'de kar var mı, hava nasıl olacak? Kayseri 15 günlük hava durumu! SON DAKİKA! Memur emekli maaşı enflasyon farkı ne oldu? Memur emeklisinin alacağı maaş ne kadar, kaç TL olacak?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.