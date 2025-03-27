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Bolu Dağı Tüneli'nde Kazada 4 Kişi Yaralandı

Bolu Dağı Tüneli'nde Kazada 4 Kişi Yaralandı
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TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli geçişinde meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli geçişinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara yönüne seyreden Hakan Y. yönetimindeki 27 JC 580 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Zeki K. idaresindeki 34 KMDA 299 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan Fatma Y., Kader K., Selen K. ve Fadime K. hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası iki şeritten kontrollü olarak sağlanan trafik akışı araçların kaldırılmasıyla normal seyrine döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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