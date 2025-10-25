Bolu Dağı Tüneli'nde Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı

TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli çıkışında bir otomobilin bariyerlere çarpması sonucunda 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Lütfiye Ortahüner, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli çıkışında 4.viyadük mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zeynep Ortahüner yönetimindeki 06 KZG 70 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, yolda spin atarak durabildi. Kazada araçta bulunan Lütfiye Ortahüner ağır yaralanırken, sürücü Zeynep Ortahüner ve Yılmaz Ortahüner de çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay yerine sağlık, otoyol jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hurdaya dönen araçtan ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Lütfiye Ortahüner, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hastanede hayatını kaybetti. - BOLU