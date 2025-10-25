Haberler

Bolu Dağı Tüneli'nde Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı

Bolu Dağı Tüneli'nde Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli çıkışında meydana gelen kazada, bir otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Lütfiye Ortahüner, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli çıkışında bir otomobilin bariyerlere çarpması sonucunda 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Lütfiye Ortahüner, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli çıkışında 4.viyadük mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zeynep Ortahüner yönetimindeki 06 KZG 70 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, yolda spin atarak durabildi. Kazada araçta bulunan Lütfiye Ortahüner ağır yaralanırken, sürücü Zeynep Ortahüner ve Yılmaz Ortahüner de çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay yerine sağlık, otoyol jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hurdaya dönen araçtan ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Lütfiye Ortahüner, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hastanede hayatını kaybetti. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Terör örgütü PKK: Yarın tarihi bir adım atacağız

Erdoğan-DEM görüşmesi öncesi PKK'dan yeni hamle
Vergi düzenlemesi sonrası telefon fiyatları düşecek! İşte etiketleri değişecek modeller

Telefon fiyatları düşüyor! İşte etiketleri değişecek modeller
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski tip ehliyet yenileme süresi doluyor! Bu tarihe kadar yaptıran 7 bin TL kârda olacak

Sürücüler dikkat, zaman daralıyor! Yaptıran 7 bin TL kârda olacak
Sima Tarkan'dan cinsiyet partisine gizlilik sözleşmesi şartı

İlginç istek: Cinsiyet partisine katılmak isteyen herkese imza şartı
Sibil Çetinkaya 8 gündür hastanede: Ateşim düşmüyor, çok yoruldum

8 gündür hastanede: Virüsün ne olduğunu hala bulamıyoruz
Maduro: ABD'nin askeri yığınağı Venezuela kıyılarına yaklaşıyor

Dünyayı tedirgin eden savaş giderek yaklaşıyor
Eski tip ehliyet yenileme süresi doluyor! Bu tarihe kadar yaptıran 7 bin TL kârda olacak

Sürücüler dikkat, zaman daralıyor! Yaptıran 7 bin TL kârda olacak
Yapay zeka, Fenerbahçe'nin Avrupa'da kaçıncı olacağını tahmin etti

Yapay zeka, Fenerbahçe'nin Avrupa'da kaçıncı olacağını tahmin etti
Edis sahnede zor anlar yaşadı, hastalığını ilk kez açıkladı

Harbiye sahnesinde zor anlar yaşadı! Hastalığını ilk kez açıkladı
Yüzyılın Konut Projesi'nin detaylarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, örnek daireyi inceledi

7 bin lira taksitle satılacak daireyi bizzat inceledi
40 kilo veren ünlü komedyen Amy Schumer son halini paylaştı

40 kilo veren yıldız oyuncu son halini paylaştı
Yıldız Tilbe'den hayatının filme alınması fikrine sert tepki

Yıldız Tilbe soru sonrası resti çekti: Buradan yasaklıyorum
Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi kariyeri bitti

Siyasi kariyeri bitti
Japonya'dan Türkiye'ye geldi, ünlü basketbolcu yaşadığı o duruma isyan etti

Japonya'dan Türkiye'ye geldi, yaşadığı o duruma 3 ayda isyan etti
Fenerbahçe'nin toplam borcu belli oldu

İşte Fenerbahçe'nin toplam borcu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.