Bolu Dağı Tüneli'nde Kaza: 1'i Ağır 3 Yaralı

TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli çıkışında bariyerlere çarpan otomobil hurdaya döndü. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli çıkışında 4.viyadük mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zeynep O. yönetimindeki 06 KZG 70 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, yolda spin atarak durabildi. Kazada sürücü Zeynep O. ile Lütfiye O. ve Yılmaz O. yaralandı. Olay yerine sağlık, otoyol jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Lütfiye O.'nun sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Hurdaya dönen araç çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, kaza nedeniyle bir süre trafik kontrollü olarak sağlandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU