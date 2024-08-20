Üye Girişi
Haberler

Bolu Dağı Tüneli'nde çalışmalar sürerken polis ekipleri çocuk için seferber oldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu Dağı Tüneli'nde devam eden çalışmalar nedeniyle İstanbul yönüne gitmek isteyenlerin yönlendirildiği D-100 kara yolunda polis ekipleri gece gündüz trafiğin hızlı akmasını sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Araç trafiğinde fenalaşan SP hastası 3 yaşındaki çocuk için polis ekipleri seferber oldu.

Bolu Dağı Tüneli'nde devam eden çalışmalar nedeniyle İstanbul yönüne gitmek isteyenlerin yönlendirildiği D-100 kara yolunda polis ekipleri gece gündüz trafiğin hızlı akmasını sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Araç trafiğinde fenalaşan SP hastası 3 yaşındaki çocuk için polis ekipleri seferber oldu.

Heyelan riski sebebiyle Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli geçişinde tünel tüpünün 67 metre uzatılması çalışmaları nedeniyle sürücüler D-100 kara yoluna yönlendiriliyor. İstanbul istikametine gitmek isteyen sürücüler, D-100 kara yolunda zaman zaman yoğunluk oluşturuyor. Yoğunluğun oluştuğu Bolu Dağı geçişinde Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ve Bölge Trafik Müdürlüğü ekiplerinin mesaisi sürüyor. Yolda oluşan uzun araç kuyruklarını akıcı hale getirmek için çalışma yapan ekipler, ışıklı kavşaklarda kontrollü geçiş yapılmasını sağlıyor. Bolu İl Emniyet Müdür Vekili Türker Uygur ile Bölge Trafik Denetleme Şube Müdür vekili Başkomiser Ali Yılmaz ve Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü vekili Emniyet Amiri Atilla Erdem gece saatlerinde trafiğin devam ettiği bölgedeki ekiplerin çalışmaların denetledi.

Polisler nöbet geçirme riski olan çocuk için seferber oldu

Uzun araç trafiğinin yaşandığı Abant Gişeleri mevkiinde bir aracın içerisinde seyreden aile çocuklarının fenalaştığı gerekçesiyle ekiplerden yardım istedi. 3 yaşındaki Serebral Palsi (SP) hastası çocuğunun fenalaştığını ve nöbet geçirme riski olduğunu söyleyen aile, polislerden en yakın dinlenme tesisine kadar götürmeleri konusunda yardım talebinde bulundu. Duyarlı bir davranış sergileyen ekipler, sergileyerek polis aracı eskortluğunda en yakın dinlenme tesisine kadar aileye eşlik etti. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İstanbul 3-sayfa trafik Çocuk bolu Acil Durum Trafik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Abdülkerim Durmaz hangi kanalda çıkıyor? Abdülkerim Durmaz hangi kanala geçti 2024-25? Sinan Engin hangi kanalda çıkıyor? Sinan Engin hangi kanala geçti 2024-25? Emir Kaan Gültekin kimdir? Emir Kaan Gültekin kaç yaşında, mevkisi ne? İstanbul Fatih sokak köpeklerinin öldürdüğü adam kim, adı ne? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 20 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 20 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 20 Ağustos Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 20 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 20 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Ahmet Ercanlar hangi kanalda çıkıyor? Ahmet Ercanlar hangi kanala geçti 2024-25? Rasim Ozan Kütahyalı hangi kanalda çıkıyor? Rasim Ozan Kütahyalı hangi kanala geçti 2024-25? Ahmet Çakar hangi kanalda çıkıyor? Ahmet Çakar hangi kanala geçti 2024-25? Mehmet Demirkol hangi kanalda çıkıyor? Mehmet Demirkol hangi kanala geçti 2024-25? Uğur Karakullukçu hangi kanalda çıkıyor? Uğur Karakullukçu hangi kanala geçti 2024-25? Ali Ece hangi kanalda çıkıyor? Ali Ece hangi kanala geçti 2024-25? Nihat Kahveci hangi kanalda çıkıyor? Nihat Kahveci hangi kanala geçti 2024-25? Galatasaray Şampiyonlar Ligi astroloji tahmini ne? Astrolog Carolyne Faulkner'in Galatasaray tahmini ne? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 19 Ağustos Pazartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Çankırı yangın söndü mü SON DAKİKA? E devlet ücretli mi olacak? Edevlet sorgulamaları paralı mı olacak? Engin Baytar hangi kanalda çıkıyor? Engin Baytar hangi kanala geçti 2024-25? Batuhan Karadeniz hangi kanalda çıkıyor? Batuhan Karadeniz hangi kanala geçti 2024-25?
title