Bolu Dağı Tüneli'nde çalışmalar sürerken polis ekipleri çocuk için seferber oldu

Bolu Dağı Tüneli'nde devam eden çalışmalar nedeniyle İstanbul yönüne gitmek isteyenlerin yönlendirildiği D-100 kara yolunda polis ekipleri gece gündüz trafiğin hızlı akmasını sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Araç trafiğinde fenalaşan SP hastası 3 yaşındaki çocuk için polis ekipleri seferber oldu.

Heyelan riski sebebiyle Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli geçişinde tünel tüpünün 67 metre uzatılması çalışmaları nedeniyle sürücüler D-100 kara yoluna yönlendiriliyor. İstanbul istikametine gitmek isteyen sürücüler, D-100 kara yolunda zaman zaman yoğunluk oluşturuyor. Yoğunluğun oluştuğu Bolu Dağı geçişinde Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ve Bölge Trafik Müdürlüğü ekiplerinin mesaisi sürüyor. Yolda oluşan uzun araç kuyruklarını akıcı hale getirmek için çalışma yapan ekipler, ışıklı kavşaklarda kontrollü geçiş yapılmasını sağlıyor. Bolu İl Emniyet Müdür Vekili Türker Uygur ile Bölge Trafik Denetleme Şube Müdür vekili Başkomiser Ali Yılmaz ve Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü vekili Emniyet Amiri Atilla Erdem gece saatlerinde trafiğin devam ettiği bölgedeki ekiplerin çalışmaların denetledi.

Polisler nöbet geçirme riski olan çocuk için seferber oldu

Uzun araç trafiğinin yaşandığı Abant Gişeleri mevkiinde bir aracın içerisinde seyreden aile çocuklarının fenalaştığı gerekçesiyle ekiplerden yardım istedi. 3 yaşındaki Serebral Palsi (SP) hastası çocuğunun fenalaştığını ve nöbet geçirme riski olduğunu söyleyen aile, polislerden en yakın dinlenme tesisine kadar götürmeleri konusunda yardım talebinde bulundu. Duyarlı bir davranış sergileyen ekipler, sergileyerek polis aracı eskortluğunda en yakın dinlenme tesisine kadar aileye eşlik etti. - BOLU