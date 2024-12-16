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Bolu Dağı'nda Yoğun Sisten Kaynaklanan Zincirleme Kaza: 6 Yaralı

Bolu Dağı'nda Yoğun Sisten Kaynaklanan Zincirleme Kaza: 6 Yaralı
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D-100 karayolunun Bolu Dağı geçişinde yoğun sis nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 araç karıştı, 6 kişi yaralandı.

D-100 karayolunun Bolu Dağı geçişinde yoğun sis sebebiyle 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 karayolunun Bolu Dağı geçişinde Karayolları Bolu Dağı Bakım Evi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyreden A.K. yönetimindeki 14 BL 899 plakalı Volksvagen marka hafif ticari araç, sis sebebiyle görüş mesafesinin yaklaşık 10 metreye düştüğü bölgede Karayolları Bolu Dağı Bakım Evi'nden çıkan kar kürüme ve tuzlama aracına arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolda savrulan araca aynı istikamette seyreden S.K. idaresindeki 14 GH 429 plakalı Fiat marka hafif ticari araç ve S.K.'nın kullandığı 14 FB 163 plakalı minibüs çarptı. Meydana gelen kazada 6 kişi yaralanırken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye, karayolları, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan vatandaşlar, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından şehirdeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle bölgede trafik tek şeritten kontrollü olarak sağladı. Araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik tekrar normal seyrine döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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