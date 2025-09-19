Haberler

Bolu Dağı'nda Yoğun Sis: Görüş Mesafesi 30 Metreye Düştü

Bolu Dağı'nda Yoğun Sis: Görüş Mesafesi 30 Metreye Düştü
Güncelleme:
Bolu Dağı geçişinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nda görüş mesafesini 30 metreye kadar düşürdü. Yetkililer, sürücüleri hız yapmamaları ve dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Bolu Dağı'nda sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, sürücülere zor anlar yaşattı. D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar indi. Yetkililer, olumsuz hava şartları sebebiyle sürücülere hız yapmamaları, takip mesafesini korumaları ve sis farlarını açık tutmaları konusunda uyarılarda bulundu. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
