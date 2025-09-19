Bolu Dağı'nda Yoğun Sis: Görüş Mesafesi 30 Metreye Düştü

Bolu Dağı geçişinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

Bolu Dağı'nda sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, sürücülere zor anlar yaşattı. D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar indi. Yetkililer, olumsuz hava şartları sebebiyle sürücülere hız yapmamaları, takip mesafesini korumaları ve sis farlarını açık tutmaları konusunda uyarılarda bulundu. - BOLU