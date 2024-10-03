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Bolu Dağı'nda Yoğun Sis, Görüş Mesafesi 30 Metreye Düştü

Bolu Dağı'nda Yoğun Sis, Görüş Mesafesi 30 Metreye Düştü
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Türkiye'nin D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı geçişinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü. Sürücüler, takip mesafelerini koruma ve hız yapmamaları konusunda uyarılıyor.

Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından biri olan D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı geçişinde yoğun sis sebebiyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

Bolu'da sabah saatlerinden itibaren kent merkezinde ve yüksek kesimlerde yoğun sis etkili oluyor. Özellikle, D-100 Karayolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde sis sebebiyle sürücüler zor anlar yaşadı. Görüş mesafesinin yer yer 30 metreye kadar düştüğü Bolu Dağı'nda sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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