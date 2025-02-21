Bolu Dağı'nda Yoğun Kar Yağışı ve Kazalar Nedeniyle D-100 Yoluna Kapandı
Bolu Dağı geçişinde etkili olan yoğun kar yağışı ve maddi hasarlı kazalar nedeniyle D-100 kara yolu çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı. Kar kalınlığı 25 santimetreyi aşıyor. Sürücüler, D-100'den TEM Otoyolu'na yönlendiriliyor.
D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişi etkili olan yoğun kar yağışı ve meydana gelen maddi hasarlı kazalar sebebiyle çift yönlü ulaşıma kapatıldı.
TEM Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde akşam saatlerinde yoğun kar yağışı başladı. Kar yağışının etkili olduğu bölgede yeşil alanlarda kar kalınlığı 25 santimetreyi aştı. D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde meydana gelen maddi hasarlı kazalar ve bir tırın makaslaması sonucu yol ulaşıma kapatıldı. Sürücüler D-100 kara yolundan TEM Otoyoluna yönlendiriliyor. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından yolun tekrar trafiğe açılması planlanıyor. - BOLU