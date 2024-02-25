Bolu Dağı'nda Yiyecek Arayan Köpeğin Kafası Tenekeye Sıkıştı

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde yiyecek ararken kafasını tenekeye sıkıştıran köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu Dağı'nda bulunan bir işletmenin çevresinde yiyecek arayan köpeğin kafasını tenekeye sıkıştırdı. Köpeğin o anlarını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, kafası tenekeye sıkışan köpeği yakaladı. Ekiplerin çalışması sonucunda köpeğin kafası tenekeden kurtarıldı. Sağlık durumu iyi olduğu görülen köpek, doğal ortamına bırakıldı. - BOLU