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Bolu Dağı'nda Trafik Yoğunluğu İçin Ağır Taşıtlara Yasak

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Her hafta Pazar günü D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde oluşan yoğunluk sebebiyle, trafik yoğunluğunu azaltmak için Pazar günü saat 14.00 ile 23.00 arasında güzergah ağır taşıtlara yasaklandı.

Her hafta Pazar günü D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde oluşan yoğunluk sebebiyle, trafik yoğunluğunu azaltmak için Pazar günü saat 14.00 ile 23.00 arasında güzergah ağır taşıtlara yasaklandı.

Heyelan riski sebebiyle Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli geçişinde tünel tüpünün 67 metre uzatılması çalışmaları nedeniyle sürücüler D-100 kara yoluna yönlendiriliyor. İstanbul istikametine gitmek isteyen sürücüler, D-100 kara yolunda zaman zaman yoğunluk oluşturuyor. Yönlendirme nedeniyle D-100'ün Bolu Dağı kesiminde araç yoğunluğu oluşurken, sürücüler yarım saatlik yolu saatlerce sürede geçebiliyor.

"Devlet yolunu ve otoyolu kullanımları sınırlandırılacaktır"

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, "Bolu Tüneli'nin İstanbul yönünde hizmet veren tüpünde yürütülen çalışmalar nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Abant Kavşağı - Kaynaşlı Kavşağı arasındaki 23 kilometrelik kesiminde İstanbul yönündeki trafik 31 Temmuz'dan itibaren geçici olarak D-100 Devlet Yolu üzerinden sağlanmaktadır. Bolu Dağı geçişinde oluşan yoğunluğun azaltılması amacıyla 25 Ağustos 2024 Pazar günü 14: 00-23: 00 saatleri arasında yapılacak denetimlerle ağır taşıt trafiğinin Ankara-İstanbul istikametindeki devlet yolunu ve otoyolu kullanımları sınırlandırılacaktır. Sınırlandırma işlemi Ankara tarafında şehrin çıkış noktalarından; Karadeniz tarafında ise Karabük Kavşağı'ndan itibaren yapılacaktır. Sürücülerin seyahat planlarını yaparken bu hususları göz önünde bulundurarak alternatif güzergahları tercih etmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyması önem taşımaktadır" ifadelerine yer verildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa trafik bolu 3.Sayfa Güncel Haberler

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