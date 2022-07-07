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Bolu Dağı'nda tatilcilerin trafik yoğunluğu havadan görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kurban Bayramı tatili için memleketlerine giden vatandaşlar, TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönünde yoğunluğa sebep oldu.

Kurban Bayramı tatili için memleketlerine giden vatandaşlar, TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönünde yoğunluğa sebep oldu.

Türkiye'nin en önemli karayolu geçiş güzergahı olan ve İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı olarak bilinen TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli mevkiinde, Kurban Bayramı sebebiyle memleketlerine gitmek için yola çıkan tatilciler yoğunluk oluşturdu. Özellikle Ankara yönünde oluşan araç yoğunluğu havadan görüntülendi.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Karayolları ekipleri otoyolun ulaşıma kapanmaması için güzergahlarda çalışmalarını sürdürüyor. Sürücüler, trafik işaretlerine uymaları, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları yönünde uyarılıyor.

(Faruk Çidem /İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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