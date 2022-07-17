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Bolu Dağı'nda tatilciler için önlemler artırıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bolu Dağı'nda tatilciler için önlemler artırıldı

100 Karayolu Bolu Dağı geçişinde trafik önlemleri artırıldı.

100 Karayolu Bolu Dağı geçişinde trafik önlemleri artırıldı. Düzce Valisi Cevdet Atay da denetimlere katılarak, sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

9 günlük Kurban Bayramı tatilini turizm bölgelerinde ya da memleketlerine geçiren vatandaşların dönüş yolculuğu sürüyor. Sürücülerin dönüş yolunda olumsuzluk yaşanmaması için Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, D-100 Karayolu Bolu Dağı geçişi Kaynaşlı mevkiinde önlemlerini artırdı. Ekipler, Anadolu'dan İstanbul istikametine D-100 Karayolu Bolu Dağı'nı kullanarak geçen sürücüleri denetliyor.

Düzce Valisi Cevdet Atay da ekiplerle birlikte denetimlere katıldı. Bayram tatilini bitirerek İstanbul istikametine giden sürücülere çikolata ve kolonya ikram eden Cevdet Atay, araç içinde bulunan çocuklara da çeşitli hediyeler verdi. Aynı zamanda Atay, sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Atay'a, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Naci Akkaş ile İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan da eşlik etti. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

D-100 Karayolu Toros Dağları Düzce Bolu 3. Sayfa Haberler

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